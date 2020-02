Oplichters proberen mensen geld af te troggelen via valse actie voor gratis tickets van Cinema Central Claudia Van den Houte

19 februari 2020

12u20 98 Ninove Cinema Central Ninove is slachtoffer geworden van oplichters. Die maakten een valse Facebookpagina aan van Cinema Central waarop ze zogezegd gratis tickets weggeven. Ze vragen mensen om hun bankgegevens over te maken en proberen hen zo geld af te troggelen. De uitbater van Cinema Central diende al klacht in bij de politie.

Het bericht over de zogenaamde actie waarbij er gratis duotickets te winnen zijn voor Cinema Central, verscheen enkele dagen geleden op een valse Facebook-pagina van Cinema Central. Oplichters hadden de officiële Facebookpagina van de bioscoop nagemaakt. Ze proberen met de actie geld af te troggelen van mensen. Mensen die ingaan op de actie, krijgen een bericht dat ze een gratis geschenkbon voor twee personen gewonnen hebben voor de plaatselijke bioscoop. Ze moeten daarvoor 1 euro verzendingskosten betalen. Wie betaalt, raakt nog veel meer geld kwijt, want dan worden er gegevens overgemaakt en wordt er een abonnement geactiveerd. Zo zou er maandelijks een bedrag van 69.99 euro van de rekening van de slachtoffers gaan.

Klacht indienen

Bij Cinema Central, die vorig jaar haar 100-jarig bestaan vierde, zitten ze erg in hun maag met de hele zaak. “Gisterochtend (dinsdag, nvdr.) kreeg ik het eerste telefoontje hierover”, vertelt uitbater Paul Raes. “Een vrouw vroeg me of het klopte dat ze gratis tickets had gewonnen. Ik heb onmiddellijk gezegd dat wij zo’n acties niet doen. In de loop van de dag kreeg ik nog verschillende mails hierover. Ik heb die mensen telkens geantwoord met de boodschap dat de actie vals was en dat ze klacht moesten indienen bij de politie.” Dat heeft Raes vandaag ook zelf gedaan. Naast de klacht van Raes kwam er al zeker nog één andere klacht binnen bij de politie.

Details kloppen niet

De valse Facebookpagina van Cinema Central telt intussen al 120 volgers. “Wie op de details let, merkt dat er één en ander niet klopt”, zegt Raes. “Zo wordt er nog een oude foto van de cinema gebruikt, zonder onze nieuwe banner. In het bericht over de zogenaamde actie wordt er ook gesteld dat er twee tickets te winnen zijn ter waarde van 35 euro, maar bij ons kost een ticket maar 7 euro, of 14 euro voor een duoticket dus. Ik vind het heel erg dat ze zo proberen om de mensen te bedriegen. Waarom ze net onze naam misbruiken, weet ik niet. Misschien zou het bij grote bioscopen meer opvallen? We hopen dat dit geen anti-reclame oplevert voor onze authentieke cinema. Ik vind het vooral erg voor de mensen die erin zijn gelopen. Ik zou hen willen oproepen om er zo snel mogelijk mee naar de politie te stappen.”