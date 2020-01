Ophoging Mallaardparking veroorzaakt problemen voor achterliggende loods, parking nog steeds niet open Claudia Van den Houte

08 januari 2020

11u01 13 Ninove De vernieuwing van de parking in de Mallaardstraat blijkt voor problemen te zorgen voor een achterliggende loods. De parking werd opgehoogd, waardoor de huurders van de loods te kampen hebben met wateroverlast en (carnavals)wagens nog moeilijk binnen geraken.

De Mallaardparking werd de voorbije maanden volledig heraangelegd. Hoewel er al auto’s parkeren op de parking, is die nog steeds niet open. Bovendien blijken huurders van de loods achter de parking problemen te ondervinden van de ophoging van de parking. Bij carnavalsgroep Toeters mé Pretensje, één van de huurders, spreekt men over wateroverlast als het regent. “Er komt water binnen sinds de parking werd vernieuwd”, vertelt Jeroen Impens van Toeters mé Pretensje. “Het water komt gewoon uit de muren, die al kletsnat zijn. De parking werd een halve meter opgehoogd. Door de hellingsgraad hebben we ook onze carnavalswagens moeten verlagen om ze nog binnen te krijgen in de loods. Ook andere huurders, waaronder een firma die haar magazijn er heeft en elke dag leveringen krijgt, hebben daardoor problemen.”

De klachten zijn bekend bij het stadsbestuur. “Er is al eens een terreinbezoek gebeurd en donderdag staat er een tweede terreinbezoek gepland om te zien waar de overlast vandaan komt”, vertelt schepen van Openbare Werken Wouter Vande Winkel (Samen-Groen). “Het kan zijn dat de wateroverlast komt door de tijdelijke werfsituatie, maar het kan ook zijn dat we nog aanpassingen moeten doen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de afvoerleiding die er zich nu bevindt, moet worden vergroot.” De parking is eigenlijk nog niet open. “Er moet nog een poort komen om te verhinderen dat vrachtwagens de parking op kunnen rijden. Donderdag krijgen we uitsluitsel over de levering van die poort. Dan zal er ook meer duidelijkheid zijn over de opening van de parking. Nu zijn er al auto’s uit de buurt geparkeerd.”