Opbouw vip-tent voor Omloop gaat van start Claudia Van den Houte

18 februari 2020

20u18 2 Ninove Op de Onderwijslaan is de opbouw van de vip-tent voor de Omloop al volop bezig.

De openingsklassieker van het Belgische wielerseizoen vindt plaats op zaterdag 29 februari. De eindmeet ligt opnieuw op de Onderwijslaan in Ninove. “De opbouw van de vip-tent start telkens veertien dagen vooraf”, vertelt Geo De Cleer van het Omloop Finish Team. “Zo is de tent vrijdag opgeleverd en kunnen wij aan de slag. We doen namelijk alles in eigen beheer: het geluid, de belichting, het interieur... en daaraan hebben we toch een kleine week werk. Naast en achter de dubbele tent van 20 op 40 meter, komen er nog kleinere tenten, onder meer voor toiletten en opbergruimte. Alles samen zal er bijna 2.000 vierkante meter tent komen te staan.”

Er komt ook terug een fanzone met verschillende grote schermen waarop mensen de wedstrijd live kunnen volgen. De Omloop voor wielertoeristen, daags na de wedstrijd voor de eliterenners, finisht dit jaar niet in Ninove, aangezien de carnavalsstoet die zondag plaatsvindt. Het kindercarnaval, dit jaar op dezelfde zaterdag als de Omloop, wordt vervroegd.

De renners worden op zaterdag 29 februari in de namiddag in Ninove verwacht: de dames rond 15.30 uur, de heren rond 16.30 uur. De tickets voor de vip-lunch zijn uitverkocht, maar voor de ‘Omloop Club Finish’ zijn er wel nog tickets beschikbaar.