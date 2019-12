Opbouw schaatspiste ‘Ninove On Ice’ gaat van start Claudia Van den Houte

02 december 2019

19u37 18 Ninove De opbouw van de schaatspiste voor ‘Ninove On Ice’ is maandag van start gegaan.

‘Ninove On Ice’ vindt tweejaarlijks plaats in het stadscentrum. De ijspiste zal vier weken opgesteld staan op het Niniaplein langs de Centrumlaan. Ze is dit jaar volledig overdekt. Iedereen kan van vrijdag 6 december tot en met zaterdag 4 januari komen schaatsen. De ijspiste moet tegen komende vrijdag dus klaar zijn. “De tent staat er al en ook de vloer ligt intussen”, vertelt Benjamin Adam van organisator Maspoe. “Morgen (dinsdag, red.) wordt de ijspiste zelf gelegd en ‘s avonds komt er voor het eerst water op.” Er staan opnieuw verschillende activiteiten op het programma, zoals twee shows door Kevin Van der Perren, een ijshockeytornooi en ‘Carnaval On Ice’ met Fret Tet. Meer info op maspoe.be/noi-info.