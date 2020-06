Op zoek naar een ‘coronaproof’ zomerevenement? Doe dan mee met ‘Wettelcup’, de twee maanden durende zevenkamp Claudia Van den Houte

09 juni 2020

18u09 16 Ninove Hoewel zowat alle evenementen zijn afgelast door de coronacrisis, valt er deze zomer toch heel wat te beleven in Ninove. In eventhal ‘the Mauritz’ vindt twee maanden lang de ‘Wettelcup’ plaats. Iedereen kan deelnemen aan de zevenkamp of kan komen supporteren, want de uitbater van de eventhal heeft ook plannen om er een pop-upzomerbar uit te baten.

Maspoe, de organisatoren van onder meer de Parkconcerten in Ninove, lanceren een nieuw zomerevenement. “Sinds de coronacrisis zijn meer mensen beginnen sporten rond hun ‘kot’. Sporters snakken naar competitie en vragen of onze joggings nog doorgaan”, vertellen Benjamin Adam en Kim Barbé van Maspoe. “Door de afstandsregels is dat niet mogelijk. Daarom organiseren we vanaf 1 juli een eigen zevenkamp in ‘the Mauritz’ langs de Mallaardstraat, waaraan iedereen de hele zomer kan deelnemen. Het concept is perfect ‘coronaproof’. Er kan afstand worden gehouden en het gaat om een hoge, goed verluchte zaal. Elk toestel wordt na elke deelnemer ontsmet. Het is een nieuw, uniek event, dat twee maanden zal duren.”

Benjamin en Kim kwamen op het idee voor de ‘Wettelcup’ door het televisieprogramma ‘De Container Cup’, waarbij Belgische topatleten en bekende Vlamingen het dagelijks tegen elkaar opnamen in een zevenkamp. “We hadden al lang het idee om een zevenkamp te organiseren, maar ‘De Container Cup’ heeft ons een duwtje in de rug gegeven. We hadden er Wesley Sonck (de Ninoofse ex-topvoetballer was één van de vaste commentatoren van het programma, red.) graag bij gehad, maar hij is contractueel gebonden.”

De ‘Wettelcup’ bestaat uit zeven proeven. “Het is de bedoeling om een zo laag mogelijke eindtijd te scoren. Bij sommige proeven wordt er tijd opgeteld, bij andere proeven kan je je tijd verminderen. Tussen elke proef is er exact twee minuten pauze. Als je bij de tweede, derde, vijfde en zesde proef sneller klaar bent dan de voorziene twee minuten, wordt die bij de twee minuten pauze opgeteld.”

Ludieke wedstrijd

De zeven proeven bestaan uit drie fysieke proeven (1.500 meter lopen op de loopband, 1 kilometer roeien tijdens een roeiproef en 3 kilometer fietsen op de spinningsfiets), twee krachtproeven en twee meer technische proeven (kubb en darts). “Er zullen telkens drie toestellen zijn - drie loopbanden, drie spinningsfietsen... - zodat de proeven steeds met drie mensen tegelijk kunnen worden uitgevoerd. Sportvrienden kunnen dus samen de proeven doen. Verenigingen of bedrijven kunnen onderling uitmaken wie het sportiefst is. We zullen de burgemeester en schepenen ook vragen om het tegen elkaar op te nemen. Ex-kunstschaatser Kevin Van Der Perren neemt normaal eveneens deel. Er zullen prijzen zijn voor de beste man en vrouw en eind augustus zullen de beste deelnemers het tegen elkaar opnemen. Het moet vooral ludiek blijven.”

In ‘the Mauritz’ zijn er ook plannen om een pop-upzomerbar met buitenterras in te richten. “Je zal er iets kunnen eten en drinken en we zorgen voor een leuke inkleding, zodat mensen hun vakantie kunnen doorbrengen in hun eigen stad”, aldus Bruno Van der Haeghen, de uitbater van ‘the Mauritz’. “Zodra het toegelaten is, komt er ook randanimatie. Onze pastabar ‘Pasta Vespa’ verhuist naar hier en de zaak in de Centrumlaan wordt deze zomer tijdelijk een pop-upcrèmerie. Ik hoop vrijdag al te starten met de pop-upzomerbar, maar wacht nog op toelating van de stad.”

Deelnemen aan de Wettelcup kan vanaf 1 juli tot en met 31 augustus. Inschrijven en meer info via www.wettelcup.be.