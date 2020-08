Ook in Ninove weer aanschuiven aan Brantano, al is de rij nu wel minder lang Claudia Van den Houte

25 augustus 2020

11u46 8 Ninove Aan de Brantano-winkel langs de Ring in Ninove staat al voor de derde keer een lange wachtrij, al blijkt die wel al minder lang te zijn dan zaterdag en maandag.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Afgelopen zaterdag en maandag was het al urenlang wachten geblazen aan de Brantano-winkel. Ook dinsdag staat er een - iets minder - lange wachtrij. Li Mengqing kwam voor het eerst een kijkje nemen: “Ik ben om 8.30 uur naar hier gekomen en toen viel de wachtrij nog mee. De eerste twee dagen ben ik bewust niet gekomen omdat ik al dacht dat er dan veel volk zou zijn. Ik verwachtte vandaag minder volk. Ik had vernomen dat er nog veel voorraad was en 75 procent korting is toch wel veel.”

De fikse kortingen zijn een gevolg van de uitverkoop bij Brantano naar aanleiding van het faillissement van moederbedrijf FNG. Vier op de tien Brantano-winkels worden vanaf 1 oktober wel overgenomen door de Nederlandse schoenenverkoper vanHaren.