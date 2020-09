Ook herfstsportkampen kunnen doorgaan in bubbels Claudia Van den Houte

28 september 2020

14u46 1 Ninove Nadat de zomersportkampen uiteindelijk groen licht kregen, mogen nu ook de herfstsportkampen doorgaan, met een aantal maatregelen.

De zomerkampen waren ondanks de coronacrisis opnieuw een succes, met meer dan 500 kinderen die waren ingeschreven. Er was vooral een stijging bij het aantal kinderen ouder dan twaalf jaar die deelnamen. Bij de danskampen was zelfs bijna de helft van de dansers ouder dan twaalf jaar.

Er werden heel wat maatregelen genomen om alles coronaproof te laten verlopen. Zo werden de deelnemers ingedeeld in kleinere bubbels (per leeftijd) en werden die bubbels op verschillende tijdstippen verwacht om drukte bij de opstart te vermijden. De opvang van de deelnemers werd buiten aan de ingang van de sporthal georganiseerd. Zo konden ouders hun kind(eren) afzetten bij de juiste bubbel en was er geen overrompeling binnen in de sporthal zelf.

Er zal op dezelfde manier worden gewerkt bij het kleuterkamp in de herfstvakantie, dat van 4 tot 6 november plaatsvindt met als thema ‘kabouters’. Nu er opnieuw meer kindjes mogen ontvangen worden in de sporthal, zijn er nog extra plaatsen vrij. Ook voor de ski- en snowboarddag voor 10- tot 18-jarigen in Terneuzen op 3 november zijn er nog vrije plaatsen. Inschrijven kan via www.ninove.be.