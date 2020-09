Ook Gers Pardoel en De Romeo’s komen naar Ninoofse Mauritzconcerten Claudia Van den Houte

21 september 2020

18u54 0 Ninove De organisatoren van de Mauritzconcerten hebben drie nieuwe namen toegevoegd aan hun programma.

Vorige week kwam de organisatie Maspoe samen met zaal The Mauritz in Ninove op de proppen met een nieuw initiatief: de Mauritzconcerten. Tijdens drie lange weekends - telkens van donderdag tot zondag - in oktober is er elke avond een show van een bekende Vlaamse topartiest. Zo tekenden zangers Willy Sommers, Christoff, Stan Van Samang, Bram & Lennert en Mama’s jasje en comedians Alex Agnew, Arnout Van Den Bossche en Gili al present. Met Gers Pardoel, De Romeo’s en Nirvaana Unplugged (by Tom De Man) worden nu nog extra namen toegevoegd.

De Nederlandse artiest Gers Pardoel, bekend van hits zoals ‘Ik neem je mee’, ‘Bagagedrager’ en ‘Zo Bijzonder’, zijn deelname aan ‘Liefde voor Muziek’ in 2017 en zijn aanwezigheid als coach in ‘The Voice Kids’, komt op zaterdag 24 oktober twee sets geven in het kader van de release van zijn vierde solo studioalbum ‘2020’, dat op 25 september uitkomt. “Dat gebeurt slechts op drie locaties, namelijk Leuven, Antwerpen en dus ook Ninove. We zijn dan ook trots deze naam te kunnen voorstellen”, aldus Benjamin Adam van Maspoe.

Meer info via www.mauritzconcerten.be. Reserveren is verplicht, de plaatsen zijn beperkt tot 200.