Ook GAIA dient (opnieuw) klacht in tegen boer uit Appelterre, nadat eerdere klacht werd geseponeerd CVHN

13 juli 2020

14u18 5 Ninove Dierenrechtenorganisatie GAIA laat weten dat ze klacht heeft ingediend tegen de boer uit Appelterre die midden mei één van zijn koeien met een staalkabel om de nek aan een tractor bond om ze zo uit de Dender te halen.

Na de stadsbesturen van Ninove en Geraardsbergen, heeft nu ook GAIA klacht ingediend bij de onderzoeksrechter van het parket in Dendermonde met burgerlijke partijstelling tegen de boer uit Appelterre. De organisatie diende twee jaar geleden al eens een klacht in, nadat de boer volgens getuigen een stier die niet meer verder wou wandelen achter zijn tractor had gebonden en op die manier 400 meter verder had gesleept. Die klacht werd geseponeerd, tot grote ontgoocheling van GAIA: “Wij geven niet op tot deze dierenbeul gestraft wordt. De manier waarop hij met dieren omgaat, toont een chronisch gebrek aan normbesef en respect voor dieren”, vindt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

Als de zaak voorkomt bij de correctionele rechtbank riskeert de boer tot zes maanden cel. “Wij hopen dat deze klacht wél ernstig wordt genomen en dat het gerecht een krachtig signaal geeft dat er voor dergelijke vormen van dierenmishandeling geen plaats is in onze samenleving”, aldus Vandenbosch nog.