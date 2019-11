Onze tips voor het weekend Claudia Van den Houte

15 november 2019

City Nightrun Ninove met flyboard, lasershow en tal van andere animatie

Sportieve en minder sportieve mensen kunnen zaterdag deelnemen aan de ‘City Nightrun’ in Ninove. Het parcours van zo’n zeven kilometer loopt door het stadscentrum. De lopers en wandelaars gaan door een twintigtal gebouwen, waaronder het stadhuis, de bibliotheek, het cultureel centrum, de brandweerkazerne, verschillende winkels, scholen, de sporthal, carwash Dodane, Cinema Central… Organisator Maspoe zorgt voor heel wat animatie langs het parcours. Zo toont een man op flyboard zijn kunsten hoog boven het water op de Dender, is er een lasershow langs de Dender en zijn er djembés. De start- en aankomstplaats is de evenementenloods van Veaudeville in de Mallaardstraat 3, waar er achteraf nog een après-skibar met optreden is. Inschrijven kan nog ter plaatse. De lopers starten om 20 uur en de wandelaars sluiten aan.

De warmste koers en andere warme initiatieven in Aalst

’Groot Geluk’, een gezelschap van jonge gezinnen, organiseert dit weekend de ‘warmste kinderfuif, warmste wandeling, warmste koers en warmste cafe’ aan het Parochiaal Centrum in Herdersem. Alle activiteiten zijn ten voordele van Foundation Jana De Koker. Zaterdag om 14 uur wordt het startschot gegeven voor de ‘warmste koers’. In totaal wordt er een traject van 1.200 kilometer afgelegd, ter plaatse op rollen. Wie het liever rustiger aan doet, kan op zaterdag aansluiten voor de ‘warmste wandeling’. Of je bestelt gewoon een drankje voor het goede doel. Dat kan het hele weekend doorlopend in het ‘warmste cafe’. Op zaterdag kunnen de (aller)kleinsten zich uitleven op de ‘warmste kinderfuif’. Wie zin heeft in koffie met gebak, kan zondagnamiddag aan tafel schuiven voor een koffieklets.

Aankomst Sinterklaas in Ninove

Sinterklaas komt samen met zijn Zwarte Pieten op zaterdag 16 november met de stoomboot naar Ninove. De ‘pakjesboot’ en de ‘pietenboot’ zullen arriveren aan de Denderkaai, ter hoogte van café Den Belleman. Vanaf 13 uur is er kinderanimatie langs de Denderkaai, waaronder een kleine Sinterklaaskermis, en komt Pietje Paniek de kinderen voorbereiden op de komst van de goedheilige man. De stoomboot van de Sint wordt rond 14 uur in Ninove verwacht. Nadat Sinterklaas de kinderen heeft begroet, zal hij officieel worden ontvangen door de burgemeester. Nadien zullen de Sint en zijn Zwarte Pieten nog snoepzakjes uitdelen in de zaal van café Den Belleman.

Eerste ‘Dag van de smaak in het Waasland’ Sint-Gillis-Waas

Smaak Van Waas, een coöperatieve vennootschap van Wase hoeve- en streekproducenten, organiseert op zondag 17 november de eerste ‘Dag van de smaak in het Waasland’. Van 10 tot 17 uur zullen alle vijftien deelnemers hun producten promoten en laten proeven, waaronder de recent toegetreden microbrouwerij Stanium uit Beveren en geitenboerderij ’t Eikenhof uit Lokeren, net als Bie’s Vocaatje uit Sint-Niklaas en Hilde’s Ambachten dat confituren produceert. De laatste nieuwkomer is Bites of Eden uit Beveren dat chocolade, koekjes, granola en gezonde bakjes maakt. Alle producten zullen aanwezig zijn bij ijshoeve De Boey, Groenendijk 11, in Sint-Gillis-Waas. Het publiek kan er ook proeven. Er is kinderanimatie en er staan enkele natuurwandelingen op het programma.

Eerste Sint-Niklaas Run met Gekke Pietenloop voor kinderen

Vzw Run en Cravat Events organiseert op zondag 17 november de allereerste Sint-Niklaas Run. Behalve de ‘Sint-Niklaas Run’ van 5 of 10 kilometer voor volwassenen in de voormiddag, die door een twintigtal gebouwen gaat, is er ’s middags voor kinderen van 6 tot 12 jaar de Gekke Pietenloop over een parcours van één kilometer in de stadskern. De start en aankomst ligt op de Grote Markt. De Sint-Niklaas Run start zondag tussen 9 en 9.40 uur. Vanaf 7.45 uur gaat de eventzone op de Grote Markt open voor het ophalen van het borstnummer en de daginschrijvingen. Lopers vertrekken in drie waves om 9 uur, 9.20 uur en 9.40 uur. De Gekke Pietenloop start vanaf 15.30 uur, ook op de Grote Markt, over een parcours van één kilometer, met leuke obstakels. Info en inschrijven via www.sint-niklaasrun.be.