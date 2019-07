Ongebruikte grond aan Lourdeskapel wordt mooie bloemenzee Claudia Van den Hout

10 juli 2019

20u01 0 Ninove Natuurpunt Ninove vormt percelen ongebruikte grond om tot bloemenweides.

De vereniging verzorgt aan de Lourdeskapel, ook wel Steppeskapel genoemd, in Nederhasselt een bloemenakker van ongeveer 11 are dat ze beheert voor de grondeigenaars. Eigenaars Fred en Rita namen drie jaar geleden contact op met Natuurpunt met de bedoeling hun perceeltje grond ter beschikking te stellen voor een bloemenakker of -weide. Intussen werd het perceel omgetoverd tot een mooie bloemenzee. “Ze brengt heel wat kleur in het kouterlandschap met prachtige vergezichten, maar deze bloemenakker is ook nog eens super interessant voor onze insecten, zoals vlinders en bijen. En onze akkervogels vinden er hun gading in de winter”, aldus Frederik De Coster en Chris Polus namens Natuurpunt Ninove.

De bloemenakker maakt het plekje om en rond de Steppeskapel helemaal af. Op vraag van de lokale projectgroep ‘Nederhasselt, natuurlijk!’ werd in 2015 aan de kapel een rustpunt ingericht. Met Europese Leadermiddelen werden er een picknicktafel, bank en vuilnisbak geplaatst door het Ninoofse stadsbestuur.

Natuurpunt Ninove doet een oproep: “Heb je ergens een ‘verloren’ of ongebruikt stukje grond liggen dat je graag wil omtoveren tot een bijen- en vlinderparadijs? Dan willen wij daar met Natuurpunt Ninove misschien mee onze schouders onder zetten. Contacteer vrijblijvend ons bestuurslid Chris Polus via chrispolus@gmail.com of 054/34 38 34.”