Onderzoek naar moord op Yassin verloopt moeizaam: speurders op zoek naar witte en zilvergrijze Mercedes Koen Baten

01 mei 2020

12u33 4 Ninove Alle inwoners van Appelterre-Eichem ontvingen dinsdag een brief van de federale politie met een oproep naar tips in de moordzaak rond Yassin F. Hij werd op 22 maart in koelen bloede neergeschoten in een steegje op het dorp. Sindsdien tasten de speurders in het duister. Nu zijn ze op zoek naar een witte Mercedes die op de avond van de moord in het dorp reed en mogelijk iets te maken heeft met de feiten.

De feiten speelden zich af in een smal steegje in Appelterre-Eichem eind maart. De twintiger werd er neergeschoten met twee kogels en was op slag dood. Het ging vermoedelijk om een afrekening in het drugsmilieu. Yassin had vroeger ook contacten met de jongerenbende squad94 in Ninove.

De brief viel dinsdag 28 april in de brievenbus in de deelgemeente van Ninove. Op vraag van de onderzoeksrechter in Dendermonde en het parket werd deze brief opgesteld en uitgedeeld. Hierin zijn ze op zoek naar een witte Mercedes van het type C250 CGI. Hij was mogelijks in Appelterre tussen 18.00 uur en 23.00 uur ‘s avonds. Er word ook gezocht naar een zilvergrijze Mercedes E200 die op het zelfde moment aanwezig moet geweest zijn in het dorp.

Naast de oproep van de witte Mercedes vragen ze ook camerabeelden op van inwoners waar mogelijk iets op staat. Ook deurbellen met camera’s in kunnen bruikbaar zijn. Ook hier vragen ze het tijdstip tussen 18.00 uur en 23.00 uur ‘s avonds. Mogelijks is dat het uur waarop Yassin werd vermoord. Dat de speurders nu op zoek zijn naar camerabeelden en de witte auto toont aan dat de zaak nog niet opgehelderd is.

Wie iets gezien heeft die avond of over camerabeelden beschikt kan contact opnemen met de wijkagent of met de federale politie. De korpschef van Ninove bevestigd dat de brief werd rondgestuurd, maar geeft verder geen informatie over de zaak.