Onderzoek naar moord in drugsmilieu gaat onverminderd verder, maar geen nieuwe arrestaties Koen Baten

20 mei 2020

12u23 0 Ninove Het onderzoek naar de moord op Yassin F. wordt nog steeds volop gevoerd. Bijna twee maand na de feiten zit er nog altijd een verdachte in de cel, maar hij ontkent betrokken te zijn bij de feiten. Nieuwe arrestaties zijn er nog altijd niet verricht, maar het onderzoek loopt volop. “Mijn cliënt blijft aangehouden, maar ontkent elke betrokkenheid", zegt advocaat Patrick Jacobs.

De feiten dateren intussen al van 23 maart dit jaar. In een steegje in Appelterre-Eichem op het Dorp werd toen Yassin F. in koelen bloedde neergeschoten. De jonge twintiger was op slag dood. De moord kaderde in het drugsmilieu en was waarschijnlijk een afrekening. Al vrij snel werden twee mogelijke verdachten opgepakt. Een iemand is al vrijgelaten, de andere, M.G. zit nog steeds in de gevangenis. Hij werd gisteren opnieuw verhoord door de speurders, maar blijft ontkennen. “Veel kan ik niet kwijt over het onderzoek, maar er is op dit moment geen enkel bewijs dat mijn cliënt betrokken is bij deze zaak", aldus Jacobs. M.G. zou vast zitten op basis van enkele mogelijke verklaringen die zijn afgelegd.

“Het onderzoek door het parket wordt op dit moment zeer grondig gevoerd en daar kan ik hen alleen maar voor bedanken", vult zijn raadsman aan. “Wij zijn hoopvol dat er een doorbraak komt in het dossier naar andere betrokkenen toe en dat er dan duidelijkheid zal komen in deze hele zaak", besluit Jacobs.

Enkele weken geleden verspreidde het parket van Dendermonde nog een brief in Appelterre-Eichem waarin ze op zoek waren naar getuigen van twee Mercedessen die er die avond gezien werden. Ook camerabewaking werd opgevraagd. Of dit iets heeft opgeleverd is op dit moment niet duidelijk.