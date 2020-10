Ondernemers kunnen mening geven over coronasteun stad via enquête Claudia Van den Houte

07 oktober 2020

18u55 0 Ninove Ninoofse ondernemers kunnen hun mening geven over de coronasteun van de stad via een enquête.

De stad Ninove probeert haar ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepers zo goed mogelijk door de coronacrisis te helpen en wil hen de best mogelijke ondersteuning te bieden. Daarom vraagt ze ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepers naar hoe ze die ondersteuning ervaren hebben, wat er goed is en wat er beter kan, welke suggesties en opmerkingen ze hebben,... De stad wil ook graag weten hoe het met hun onderneming gaat, wat de impact van corona is op hun onderneming en welke verwachtingen ze hebben over de toekomst. De enquête invullen kan nog tot en met 18 oktober via https://vlaanderen.impactcorona.be/10752.