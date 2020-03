Ondanks kritiek marktkramers: dinsdagmarkt blijft afgelast door coronacrisis Claudia Van den Houte

16 maart 2020

Ninove De wekelijkse markt blijft alvast komende dinsdag afgelast. Het stadsbestuur had eerder al laten weten dat de markt niet zou doorgaan, maar die beslissing kreeg veel kritiek van marktkramers.

De stad blijft bij haar besluit, althans voor de eerstvolgende markt. Voor de komende markten wacht het bestuur eerst het bijkomend advies van het nationaal crisiscentrum over markten af. De federale overheid heeft markten (nog) niet verboden. Alleen in het weekend zijn er beperkingen en zijn er alleen voedingskramen toegelaten. In Ninove wordt de markt van dinsdag 17 maart met een burgemeestersbesluit afgelast. “We kunnen de veiligheid immers niet garanderen”, zegt schepen Alain Triest (Open Vld), bevoegd voor markten. “We moeten van de overheid 1,5 meter afstand tussen personen kunnen garanderen, en dat kunnen we niet. Daarom werd beslist om de markt niet te laten doorgaan. De markt van Ninove is bovendien een grote markt, met 136 kramen en tot wel 2.000 bezoekers, waarvan zo’n 75 procent tot de risicogroep behoort. Bovendien worden verschillende leeftijdsgroepen gemengd, wat wordt afgeraden. Ik begrijp dat de marktkramers niet gelukkig zijn, maar wij zijn als bestuur verplicht om aan de gezondheid van de burgers te denken. Het was een moeilijke beslissing, maar we hebben geen andere keuze.”