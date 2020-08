Onbeperkt parkeren in blauwe zones verlengd tot eind september Claudia Van den Houte

27 augustus 2020

18u38 10 Ninove Het Ninoofse stadsbestuur verlengt het onbeperkt gratis parkeren in blauwe zones tot en met 30 september.

In blauwe zones moet je normaal gezien je parkeerschijf leggen en kan je maximaal twee uur gratis parkeren. Met de coronacrisis voerde de stad een regeling in waarbij er onbeperkt mocht geparkeerd worden in de blauwe zones. Die regeling wordt nu verlengd tot eind september. Ze is onder meer bedoeld als steun voor de lokale handelaars. “De blauwe zones liggen dichtbij de winkelkern. We verlengen het onbeperkt gratis parkeren in blauwe zones om mensen de kans te geven om dichtbij de kern te parkeren en toch langer te kunnen shoppen”, zegt schepen voor parkeerbeleid en lokale economie Alain Triest (Open Vld).