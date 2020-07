Okegem heeft nieuwe buurtwinkel: ‘Snoeperken’ opent de deuren Claudia Van den Houte

08 juli 2020

17u41 5 Ninove Op Okegem-Dorp opent morgen, donderdag, de nieuwe buurtwinkel ‘Snoeperken’.

Uitbater Davy Van Steerteghem is er helemaal klaar voor. “Het was eigenlijk de bedoeling om begin juni al te starten, maar door de coronacrisis heb ik de opening uitgesteld”, vertelt hij. “Liever onmiddellijk goed kunnen starten dan maar halvelings. Het is natuurlijk nog altijd wel een beetje een speciale periode om nu te openen. Zo hebben we pijlen aangebracht die de looprichting aangeven, mogen er maximaal zes mensen tegelijk binnen en voorzien we desinfecterende middelen en plexiglas.” Davy heeft er vertrouwen in. “Ik heb al veel respons gekregen van mensen die hier voorbij wandelden tijdens de voorbereidingen en via Facebook.”

Davy had eerder al een broodjeszaak in Vrasene, bij Beveren, vanwaar hij afkomstig is. “Ik ben de liefde gevolgd naar Okegem. Mijn echtgenote woonde hier al. Ik wou hier een buurtwinkel openen omdat ik merkte dat er nood was aan iets nieuws, behalve de bestaande bakker en slager. Als de mensen uit Okegem andere basisproducten nodig hadden, moesten ze daarvoor naar Ninove of Roosdaal. Het is altijd gemakkelijker als je in je eigen gemeente kunt kopen. Ik verkoop onder meer droge voeding, dranken, hygiënische producten, kant en klare schoteltjes, kranten en Lotto-biljetten. We hebben trouwens ook een webshop. Mensen die niet willen aanschuiven, kunnen zo op voorhand al bestellen.”

De webshop is te vinden via www.snoeperken.be. Buurtwinkel Snoeperken is van maandag tot vrijdag open van 6.30 uur tot 18 uur en op zaterdag van 7.30 uur tot 13 uur.