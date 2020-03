Officiële opening nieuw politiehuis uitgesteld Koen Baten

15u50 10 Ninove De officiële opening van het nieuwe politiehuis in Ninove is uitgesteld tot het coronavirus is gaan liggen. Dat heeft korpschef Philippe De Cock laten weten. “Het is niet aangewezen dit nu te laten doorgaan”, klinkt het.

De politie heeft al zijn intrek genomen op de nieuwe locatie, maar stelt de officiële opening die eind deze maand gepland was uit naar een andere datum. Deze is nog niet bekend, maar zal nog bekeken worden. Daarnaast zijn er ook bij de politie heel wat maatregelen genomen. “Alle radio’s en mobiele toestellen die door iedereen gebruikt kunnen worden, moeten telkens gereinigd worden", aldus De Cock. “Ook alle opleidingen worden opgeschort zolang het niet nodig is. We vragen ook aan onze agenten om hun handen voldoende te wassen en extra op hun hygiëne te letten.