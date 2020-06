Oeps, verkeerde pedaal: oudere bestuurster rijdt bijna badkamerzaak binnen Koen Baten

27 juni 2020

20u50 54 Ninove Op de parking aan het winkelcomplex van Ring-West in Ninove is zaterdagavond een oudere bestuurster met haar wagen bij een winkel binnengereden. De vrouw stond geparkeerd op de parking en wilde vertrekken toen ze zich vergistte van pedaal. Hierdoor reed ze vooruit naar beneden. De vrouw kwam er gelukkig met de schrik vanaf.

Het incident gebeurde omstreeks 17.45 uur. De vrouw wilde de parking verlaten en dacht dat haar voertuig in achteruit stond. Ze reed echter met haar BMW vooruit naar beneden een afgrond in. De vrouw ging net niet met haar voertuig de vitrine van een winkel binnen. Zelf raakte ze niet gewond bij het ongeval, maar de vrouw was wel in shock. Haar voertuig raakte wel beschadigd en moest getakeld worden.