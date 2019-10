OCMW-diensten lastig gevallen door asielzoeker Claudia Van den Houte

23 oktober 2019

18u40 0 Ninove Een asielzoeker blijkt al enkele weken regelmatig amok te maken in en rond de diensten van het Ninoofse OCMW. Forza Ninove eist een harde aanpak en wil het leefloon van agressieve OCMW-cliënten afnemen.

“Zo werden al meerdere printers beschadigd en werd er zelfs een poging ondernomen om de printers in brand te steken. Ook wordt de betrokkene regelmatig gespot met allerhande voorwerpen zoals onder andere knuppels. Het ene incident volgt het andere op. De medewerkers werden al bekogeld met appels en worden persoonlijk bedreigd, ook na de werkuren”, aldus Guy D’haeseleer, Dany Goessens, Dirk Van Opdenbosch en Sanne Planke, leden van het BCSD voor Forza Ninove. “Al verschillende keren moesten alle toegangsdeuren worden afgesloten om erger te voorkomen. Het personeel dient zich dus letterlijk op te sluiten tot de betrokkene weg is. Medewerkers worden soms gevolgd tot aan hun wagen. Cliënten ontvangen onder politiebegeleiding is onaanvaardbaar”, klinkt het.

“Er wordt telkens opgetreden. De betrokkene wordt verhoord en er wordt een proces-verbaal opgemaakt, maar de feiten zijn telkens niet zwaarwichtig genoeg om in aanmerking te komen voor voorlopige hechtenis”, zegt Philippe De Cock, korpschef van de politiezone Ninove. “Politie, parket en de burgemeester hebben alles gedaan wat binnen hun bevoegdheden ligt, maar de wet is de wet. Op vraag van de burgemeester zal nu met het parket overleg gepleegd worden om een plaatsverbod op te leggen.”

Forza wil het leefloon afnemen van elke cliënt die agressief gedrag vertoont. De betrokken asielzoeker zou alvast geen leefloon (meer) ontvangen.