Obie Vidts ruilt Onder Ons Parike voor Home Solution: "M'n vader kent het huis daar"

23 september 2020

Ninove Wat moet je als renner met een vierde plaats op een Belgisch kampioenschap? Het overkwam Obie Vidts op het BK voor juniores in Koksijde. Begrijpelijkerwijze was de eerste reactie er een van ontgoocheling. Nu de Ninovieter de eerste emoties heeft kunnen laten bekoelen, beseft hij dat hij een ijzersterke koers heeft gereden. Als belofte gaat hij nu aan de slag bij Home Solution.

De vierde plaats is de meest ondankbare plaats in een wieleruitslag. Obie Vidts mocht het ondervinden. “Het klopt dat ik in het begin zeer ontgoocheld was. Hoe vaak krijg je als renner de kans om op het podium te staan van een Belgisch kampioenschap? Nu ik alles wat kon laten bezinken, ben ik best tevreden. Ik heb mee de koers gemaakt en alles gegeven wat ik in huis had. Wat kan ik mezelf dan verwijten? Het podium behoorde zeker en vast tot de mogelijkheden, maar op het einde konden Dries De Pooter en Ramses Debruyne ontsnappen. Ik heb nog geprobeerd om samen met Siebe Deweirdt het gat te dichten, maar de beste krachten waren opgebruikt. Ik wil uitdrukkelijk mijn trainer (Kenny Terweduwe, red.) en mijn papa bedanken. Zij hebben veel tijd geïnvesteerd in mijn Belgische titelstrijd.”

Raar seizoen

Veel koersen staan er niet op de teller van Obie Vidts. “Ik werd al eens derde in Ninove en Frankrijk. Ook in Lommel kwam ik goed voor de dag. De komende weken volgen er nog enkele kermiskoersen, maar echt grote afspraken heb ik niet meer in mijn agenda staan. Het is in alle opzichten een merkwaardig jaar geworden.”

Home Solution

Volgend seizoen stapt Obie Vidts over naar de beloften. Vermits Onder Ons Parike geen beloftenteam heeft, moest de renner op zoek naar een nieuw onderdak. Die zoektocht heeft niet lang geduurd. “Ik ga aan de slag bij Home Solution. Mijn vader kent het huis daar als ploegleider. Dat heeft me even doen twijfelen, maar anderzijds besef ik goed dat dit een unieke kans is die ik niet mocht laten liggen. Ik kan bij mijn nieuwe ploeg in de beste omstandigheden een mooi programma afwerken. Hoewel ik slechts een beperkt aantal koersen reed, voel ik toch dat ik klaar ben om die grote stap te zetten.”