Nyssa zorgt voor vrouwelijk viergeslacht in familie Claudia Van den Houte

09 juli 2020

Nyssa Van Kerkhoven werd geboren op 29 juni en heeft met haar geboorte voor een viergeslacht gezorgd in haar familie aan moederskant .

De familie van Nyssa is afkomstig uit Denderwindeke. Zowel overgrootmoeder Marie-Louise Vanzeebroeck (85 jaar) als grootmoeder Nadia Desert (57 jaar) wonen in de Ninoofse deelgemeente. De trotse mama van Nyssa, Sien Groebbens (27 jaar), woont samen met haar gezinnetje in Steenokkerzeel. De familie is heel trots op Nyssa en het viergeslacht in vrouwelijke lijn.