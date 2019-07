Nu ook in Aspelare kapot gespoten bomen Claudia Van den Houte

12 juli 2019

17u46 0 Ninove Na de natuurvergiftiging in Herzele, zijn er nu ook in de Zuurstraat in Aspelare verschillende bomen en bermen aangetast.

Eerder werden in de Beverstraat tussen Sint-Antelinks (Herzele) en Aspelare (Ninove) over een afstand van honderden meters bomen en planten vermoedelijk professioneel kapot gespoten door herbiciden. Nu blijken ook verschillende bomen en de berm langs een weiland in de Zuurstraat in Aspelare te zijn kapot gespoten met een onkruidverdelger.

In Herzele dient Natuurpunt alvast klacht in en gaf de gemeente de overtreding door aan natuurinspectie Oost-West-Vlaanderen. In Ninove wordt de kwestie dinsdag besproken op het schepencollege, na overleg met de diensten.

