Noodloket voor lokale handelaars gaat van start Claudia Van den Houte

24 maart 2020

17u45 0 Ninove De stad Ninove is van start gegaan met haar aangekondigde noodloket voor lokale handelaars.

De handelaars kunnen bij het noodloket terecht met al hun vragen over steunmaatregelen in coronatijden. Het is op weekdagen bereikbaar via 054/50.50.50 of lokale.economie@ninove.be. Er was ook aangekondigd dat de stad een overzicht zou maken van alle handels- en horecazaken die openbleven of online service bieden tijdens de coronacrisis. Daarom belden de medewerkers van het noodloket de voorbije dagen alle handelaars en horeca-uitbaters in Ninove op om na te gaan of zij al dan niet open bleven de komende weken. Op basis daarvan maakten ze een lijst die intussen online staat op een nieuw opgerichte webpagina. Op www.ninove.be/corona komen inwoners niet alleen te weten in welke lokale voedingswinkel ze nog terecht kunnen en of hun favoriete restaurant afhaalmaaltijden aanbiedt, maar kunnen handelaars ook terecht voor alle informatie die voor hen nuttig kan zijn.