Nog steeds verkeershinder in Appelterre-Dorp na brand in beschermde woning Koen Baten

29 augustus 2019

16u43 0 Ninove Naar aanleiding van het beschermd pand in Appelterre-Dorp is de straat ter hoogte van de brand nog steeds afgesloten voor alle verkeer. Dit is op advies van een stabiliteitsingenieur die aangeduid werd door de stad. “Ik begrijp dat het niet aangenaam is, maar er is te veel gevaar voor instorting", aldus Tania De Jonge.

De weg kan pas op opnieuw vrijgegeven worden als de stuttingswerken hebben plaatsgevonden aan het pand. Er is een reëel instortingsgevaar. Eergisteren is ook nog de schouw naar beneden gekomen bij het pand. Vooraleer er kan gestart worden met de werken is er nog heel wat nodig voor de verzekering, het agentschap onroerend erfgoed en verschillende deskundigen. Het pand mag in geen geval afgebroken worden omdat het een historisch pand is. Wanneer de werken kunnen starten is nog niet duidelijk.