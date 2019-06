Nog geen waterfietsen op Dender deze zomer na negatief advies inspectie: “Maar we geven nog niet op” Claudia Van den Houte

27 juni 2019

17u56 0 Ninove Er zullen deze zomer nog geen pedalo’s te zien zijn op de Dender in Ninove. Het is nu zelfs nog helemaal niet zeker dat ze er ooit zullen komen.

Vorig jaar bleek de stad plannen te hebben om waterfietsen te verhuren op de Dender. Er werd vorige zomer al een eerste geslaagde test gedaan met één van de drie pedalo’s die de stad aankocht. De twee andere pedalo’s zouden ook nog worden opgeknapt, zodat de inwoners vanaf deze zomer op de Dender zouden kunnen waterfietsen. Die kans blijkt nu echter miniem. “We hebben een negatief advies gekregen van de waterwegeninspectie”, vertelt Alain Triest (Open Vld), samen met VVV-Ninove-voorzitter Yvan Roelandt initiatiefnemer van het project. “De waterfietsen zouden de scheepvaart volgens de inspectie kunnen hinderen.”

“Dat heeft het dossier in moeilijkheden gebracht, maar het is niet omdat we negatief advies hebben gekregen, dat we bij de pakken blijven zitten. We zullen bij andere steden die waterfietsen aanbieden informeren om te bekijken hoe zij dat hebben aangepakt. Ook zullen we nog aan tafel zitten met de inspectie.” Met de pedalo’s was het de bedoeling om het toerisme aan de Dender te promoten. “Het negatieve advies komt vrij onverwachts. Zelfs iets wat gemakkelijk lijkt, is niet gemakkelijk in België. Als we het wettelijk kunnen oplossen, dan zullen we dat doen. We geven het nog niet op”, besluit Triest.