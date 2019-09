Nog één keer genieten van zomers vakantiegevoel tijdens Fiesta Europa Claudia Van den Houte

20 september 2019

18u17 1 Ninove De Europese specialiteitenmarkt ‘Fiesta Europa’ is vrijdag met succes van start gegaan op het Niniaplein langs de Centrumlaan.

De internationale feestmarkt is opnieuw drie dagen te gast in Ninove. Fiesta Europa biedt specialiteiten, souvenirs en streekproducten van een veertigtal marktkramers uit heel Europa. Behalve gezellig kuieren langs de kraampjes, kunnen de bezoekers ook genieten van een frisse pint of cocktail, een lekkere paella, wokschotel of pizza op het internationaal terras, en van livemuziek. Fiesta Europa is dit jaar van de eerste dag onmiddellijk een succes. “Het is hier gezellig en er heerst net een vakantiesfeer”, vinden Patricia en Kathleen, die vrijdag samen met Jean-Marie al van een zomerse cocktail genoten op het terras van Fiesta Europa. “Ninove leeft echt. Ze hebben natuurlijk ook veel geluk met het weer.”

Fiesta Europa is nog te bezoeken op zaterdag 21 september van 10 uur tot 21 uur en op zondag 22 september van 10 uur tot 19 uur. De toegang is gratis.