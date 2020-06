Ninovieters starten ‘Dark Travel’: Reizen naar ‘donkere’ plaatsen die wereldgeschiedenis veranderd hebben Claudia Van den Houte

23 juni 2020

19u40 4 Ninove Ninovieters Jean Pierre Baeyens en Annemie Pessemier hebben ‘Dark Travel’ opgericht. Ze organiseren herinneringsreizen naar ‘donkere’ plaatsen, in de figuurlijke zin, die de wereldgeschiedenis hebben veranderd. Het zijn vaak plaatsen waar oorlogen, conflicten of andere tragedies hebben plaatsgevonden. “De mens is altijd al aangetrokken geweest door plaatsen die verbonden zijn met angst, dood en tragedies, maar we richten ons vooral op het historische en educatieve”, aldus Jean Pierre en Annemie.

Jean Pierre Baeyens en Annemie Pessemier hebben allebei al heel wat ervaring in de reissector. Jean Piere heeft meer dan 30 jaar ervaring in de verkoop van Afrika-bestemmingen en Annemie heeft zo’n 20 jaar ervaring in zakenreizen, incentives en sportverplaatsingen, onder meer voor de Rode Duivels. Met ‘Dark Travel’ starten ze een volledig nieuw reisconcept. “Dit concept is uniek wereldwijd en revolutionair in de reissector. Er bestond wel al ‘Dark Toerisme’, een verzamelnaam voor reizen naar bijzondere historische plekken die op de ene of de andere manier in verband kunnen worden gebracht met de dood en tragedie”, vertelt Jean Pierre. “Ik had mij al een paar jaar verdiept in, en onderzoek gedaan rond, Dark Toerisme.”

“Terwijl Dark Toerisme vooral met de dood verband houdt, richten wij ons meer op historische, educatieve herinneringsreizen. We kunnen mensen begeleiden naar plaatsen die de wereldgeschiedenis hebben veranderd door wat er is gebeurd. Het zijn ook meeslepende, emotionele reizen die de herinneringen aan vroegere wreedheden en tragedies levendig houden”, aldus Annemie en Jean Pierre. “Als eerste bestemming kwamen we terecht bij Chernobyl. Die reis was voor mij echt een onvergetelijke ervaring”, zegt Jean-Pierre, die er samen met Annemie zelfs een aparte website rond oprichtte. “Onder ‘Discover Chernobyl’ nemen we reizigers mee naar de dag dat Chernobyl, Kiev, Rusland en bijna de hele wereld even stilstond.”

Wereldoorlogen, maar ook gulagkampen in Siberië

Wereldoorlog I, Wereldoorlog II, de Vietnamoorlog, de genocides in Rwanda en Bosnië-Herzegovina,... het zijn maar enkele voorbeelden van de tragedies die centraal staan bij de reizen van ‘Dark Travel’. Je kan er bijvoorbeeld ook mee op expeditie naar de afgelegen gulagkampen in Siberië of op trektocht naar Kreta, gebaseerd op het verhaal van de ontvoering van generaal Kreipe. “We bieden ook ‘ongewone’ bestemmingen aan waar er nog niet veel toerisme is en waarover er nog maar weinig geweten is, maar die wel iets leerrijk te bieden hebben”, vervolgen Annemie en Jean Pierre. “Vroegere slagvelden bijvoorbeeld waar er bijna geen toeristen komen, reizen waarbij je in het spoor van de geallieerden treedt, sites die vroeger werden gebruikt als raketbasis, ongekende fronten... Maar we zijn bijvoorbeeld ook bezig met een reis naar een verlaten psychiatrisch ziekenhuis.”

Inzetten op eigen land door corona

Met de coronacrisis bleek het geen ideaal moment om een nieuw reisconcept te starten. “Dat konden we op voorhand natuurlijk niet weten. Begin dit jaar gingen we al van start op de reisbeurzen van Utrecht en Brussel, maar toen kwam corona. Sindsdien zetten we ons meer in op Europa en eigen land, zoals Hitler’s hoofdkwartier in Bruly-de-Pesche en de gebroken brug in Bohan. We hebben al een groepsreis naar Chernobyl moeten annuleren. Hopelijk kan die later dit jaar nog doorgaan. We bieden trouwens zowel groepsreizen als individuele reizen aan. Bij de individuele reizen is er ook een gids mogelijk.”

“Onze doelgroep zijn ervaren of gewone reizigers die eens iets anders willen zien en we richten ons ook specifiek op de scholengemeenschap. Ook kinderen zijn daarin gefascineerd, ja. Die educatieve trips kunnen ons helpen te leren van de donkerste elementen uit ons verleden.”

Meer info via www.darktravel.be en www.discoverchernobyl.be.