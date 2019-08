Ninovieters stappen volledige 100 kilometer voor goede doel tijdens Dodentocht Claudia Van den Houte

11 augustus 2019

23u04 38 Ninove Verschillende Ninovieters hebben de volledige 100 kilometer van de Dodentocht gestapt voor het goede doel.

Serge Van Lierde stapte het voorbije weekend al voor de tweede keer de 100 kilometer tijdens de Dodentocht. “Ik heb ook mijn grenzen verlegd, want ik was drie uur vroeger binnen dan vorig jaar”, vertelt hij. “De benen zaten enorm goed en ik ging er de volle 100 procent voor. Op naar de Dodentocht 2020.” Serge stapte de Dodentocht samen met wandelgenote Lillie D’hondt voor de Foundation Jana De Koker, een jong fonds dat zich inzet voor alle patiënten van de kinderziekenhuizen UZ Brussel, UZ Gent, UZ Saint-Luc, OLV Aalst/Asse, ASZ Aalst/Geraardsbergen/Wetteren, AZ Sint Nikolaas en AZ Sint Blasius. Via allerlei initiatieven wil Foundation Jana De Koker alle kinderen in deze ziekenhuizen een betere levenskwaliteit en een aangenaam leefklimaat bieden tijdens hun verblijf.

Andere Ninovieters die deelnamen aan de Dodentocht waren onder meer Anka Lodewijk, Sharon Verle, Davy De Geyter en David Biesemans. De laatste drie legden ook de volledige honderd kilometer af. Anka, die voor de eerste keer meedeed, stapte 55 kilometer. De vier Ninovieters stapten voor het dierenasiel Ninove.

Ook onder meer drie leden van KSA Sint-Baafs Ninove namen deel aan de Dodentocht. Twee van hen stapten 53,7 kilometer, de derde, Nick Van der Taelen, haalde de 100 kilometer. Zij stapten mee om geld in te zamelen voor de bouw van nieuwe lokalen voor KSA Sint-Baafs Ninove.