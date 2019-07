Ninovieters springen in Dender om aandacht te vragen voor propere rivieren Claudia Van den Houte

14 juli 2019

16u09 8 Ninove Aan voetgangerbrug ‘t Oeverstekske zijn er zondag een dertigtal mensen de Dender ingesprongen tijdens de ‘Big Jump’.

Het weer was niet ideaal, maar dat kon de springers niet deren. Eerst was er de gezamenlijke ‘Big Jump’ vanaf de aanlegsteiger. Daarna konden de durvers nog van de brug het water inspringen. Alles werd veilig begeleid door de brandweer. “Het water is fris, maar het is te doen”, vertelt Pol, één van de Ninoofse ‘jumpers’. “Ik werk als opvoeder in een internaat en heb de jongens meegenomen naar de Big Jump. We springen omdat we weten dat het een actie is voor proper water en hier speelt de kick ook mee omdat je van de brug kunt springen. Het is wel even schrikken als je daar staat.”

Ook Joachim De Maeseneer van Natuurpunt Ninove, de organiserende vereniging, sprong vanop de aanlegsteiger mee het water in. “Bij minder weer zijn het de diehards die overblijven. We houden een Big Jump voor verschillende redenen, zoals het leven in het water. De waterkwaliteit is aan het stagneren en moet beter. Ook de omgeving is belangrijk. Ninove zou trots moeten zijn op de Dender en zich meer naar de Dender toe moeten richten, maar hij krijgt nog niet de aandacht die hij verdient. Verder zijn we voor duurzame maatregelen tegen overstromingen. Er wordt nog steeds gebouwd in overstromingsgebied en niet alle dijken liggen op geschikte locaties.”