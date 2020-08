Ninovieters respecteren mondmaskerplicht voorbeeldig met slechts drie overtredingen Koen Baten

10u03 12 Ninove Sinds enkele weken geldt er op het grondgebied van Ninove een volledig mondmaskerplicht wanneer je op straat loopt. De politiezone van Ninove houdt sinds dan regelmatig controles, zowel zichtbare patrouilles als anonieme patrouilles. De inwoners lijken zich echter goed aan de regels te houden want er werden amper overtredingen uitgeschreven.

Sinds de start van de beslissing houdt iedereen zich voorlopig aan de regels. Op de wekelijkse markt in Ninove werden 3 pv’s uitgeschreven voor het niet dragen van een mondmasker. Op 5.500 bezoekers is dit echter maar een peulschil. De politie is blij dat de inwoners zich zo goed gedragen en hoopt dat dit ook de komende dagen zo blijft met het warme weer.