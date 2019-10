Ninovieters kunnen hun dier laten zegenen voor Werelddierendag en deelnemen aan ‘Franciscan Call for Peace’ Claudia Van den Houte

02 oktober 2019

12u25 2 Ninove In de kerk van Appelterre kunnen diereneigenaars hun dier donderdagavond laten zegenen naar aanleiding van Werelddierendag.

Op de vooravond van het naamfeest van de heilige Franciscus is er een speciale eucharistieviering met dierenzegening in de Sint-Gertrudiskerk in Appelterre op donderdag 3 oktober om 19 uur. Iedereen is uitgenodigd om samen met zijn of haar huisdier naar de plechtigheid te komen. De datum van dierendag, 4 oktober, gaat terug naar de feestdag van Sint Franciscus van Assisi. Naast het zich bekommeren om mensen en dieren, staat hij ook bekend voor een uitzonderlijke ontmoeting, 800 jaar geleden. Toen trok Franciscus van Assisi naar het Heilig Land en trad hij ongewapend en blootsvoets toe op de sultan van Egypte Malik-El-Kamil in de hoop hem te bekeren. Deze ontmoeting in vrede, te midden van al het oorlogsgeweld tussen beiden religies, is tot op vandaag een teken van hoop. Geen van beide bekeerde zich, maar beiden respecteerden elkaars geloof en leerden van elkaars geloofsbeleving.

De Franciscaanse gemeenschap roept op om wereldwijd deze buitengewone ontmoeting te eren en te herdenken. Wereldwijd zullen op 4 oktober om 14 uur klokken luiden, zullen imams in hun vrijdaggebed naar deze ontmoeting verwijzen, zullen christenen dit op de feestdag van Sint-Franciscus in gebed gedenken en samenkomsten tussen beide religies worden overal ter wereld georganiseerd. De Sint-Corneliusparochie in Ninove doet mee aan deze internationale oproep om te bidden voor vrede en wederzijds respect. Iedereen is uitgenodigd op vrijdag 4 oktober om 14 uur nabij de kerktoren van de Abdijkerk in Ninove.