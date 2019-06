Ninovieters krijgen na half jaar hun nieuwjaarsreceptie: “Lentedrink mag gerust elk jaar” Claudia Van den Houte

09 juni 2019

18u52 5 Ninove De inwoners van Ninove konden zondag genieten van een hapje en een drankje tijdens de ‘lentedrink’ die de stad organiseerde ter vervanging van de afgelaste nieuwjaarsreceptie. Heel wat Ninovieters zakten af naar de binnenkoer van het stadhuis. Of de nieuwjaarsdrink al dan niet moest worden afgelast in januari, daarover zijn de meningen verdeeld, maar de lentedrink werd alvast zeer positief bevonden.

De stad lastte begin januari de nieuwjaarsdrink voor haar inwoners af uit vrees voor rellen en op advies van de politie. Er was ongenoegen bij mensen omdat er een coalitie was gevormd zonder Forza Ninove, die tijdens de verkiezingen in oktober met 40 procent van de stemmen ruim de grootste partij was geworden. Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) liet wel al onmiddellijk weten dat er in de plaats een evenement in de lente zou worden georganiseerd. Dat werd dus de lentedrink, die zondag plaatsvond. De nieuwjaarsreceptie lokt elk jaar veel volk, en dat was met de lentedrink niet veel minder.

“In de lente is het beter weer. Daarom heb ik liever nu een receptie dan met Nieuwjaar, wanneer het kan vriezen. Het is nu aangenamer om buiten te staan”, vindt Georges Van Cutsem. Hij en zijn broer Rufin liepen op de lentedrink hun voormalig collega Willy Sonck tegen het lijf. “Het is tof om hier allemaal bijeen te zijn”, aldus Willy. “Het was 40 jaar geleden dat we elkaar nog hadden gesproken. Hier ontmoeten we elkaar nog eens.”

Aangenamer door mooi weer

“Ik ben nog nooit naar de nieuwjaarsreceptie geweest, maar ik denk dat ik volgend jaar wel kom”, zegt Elie Van Der Smissen. “Je ziet hier vrienden van vroeger terug en het is heel goed voor het sociaal contact. Zijn zus Heidi komt wel elk jaar naar de nieuwjaarsdrink: “De lentedrink is aangenamer omdat het goed weer is, maar de nieuwjaarsreceptie is natuurlijk ook altijd leuk”, aldus Heidi. “Voor mij had die niet afgelast hoeven te worden, maar ik begrijp ergens wel dat ze het risico op problemen wilden vermijden. Ze mogen in de toekomst gerust de twee organiseren: een nieuwjaarsdrink én een lentedrink.”

Lieve Van Dixhoorn en Rosa Claeys wonen respectievelijk nog maar negen maanden en vijf maanden in Ninove: “Een heel goed initiatief”, vinden ze over de lentedrink. “Het is heel gezellig, maar ik kan niet vergelijken met de nieuwjaarsdrink. Ik denk dat die ook leuk moet zijn”, aldus Lieve. “Ik vind dat de stad veel inspanning doet om naar de bevolking toe te komen”, zegt Rosa.

Geen beste wensen

“Het was een goed idee om de receptie uit te stellen”, vinden Danny Schoon en Christiane Bické. “Gezien de gespannen sfeer was het toen niet ideaal om het te doen. Intussen is de toestand genormaliseerd”, aldus Danny. “Het is wel anders: in plaats van mensen een gelukkig Nieuwjaar te wensen, heb ik nu sommigen een goede Vaderdag gewenst”, zegt Agnes Steenhoudt. “Ik heb toch nog liever een nieuwjaarsdrink. Daar kom ik elk jaar naartoe. Al is deze lentedrink natuurlijk ook een goed initiatief. Dat geldt voor alles wat ze doen om de mensen dichter bij elkaar te brengen.”

“Ze mogen om de zes maanden een drink organiseren: een nieuwjaarsdrink én een lentedrink dus”, vindt Luc Coppens. Ook Forza Ninove-kopman Guy D’haeseleer vond de lentedrink een goed initiatief: “Er mag elk jaar een lentedrink zijn. Ook goed dat er dit jaar geen speeches zijn. De burger moet centraal staan.”

Geen politieke woorden

“Het is de bedoeling om op een serene manier tussen de mensen te staan, zonder grote woorden”, zegt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Een receptie gaat meer over de Ninovieter zelf. We vonden het beter om de drink vandaag te depolitiseren. Belangrijk is dat de Ninovieter krijgt waar hij recht op heeft. Er is heel veel volk, ik ben enorm tevreden. Ik heb inderdaad vandaag al meermaals de vraag gekregen om ook volgend jaar een lentedrink te organiseren, maar ik denk niet dat we daar zullen op ingaan. De nieuwjaarsreceptie is een moment waarop mensen elkaar het beste toewensen voor het nieuwe jaar.”

Eén burger werd onwel tijdens de lentedrink en één vrouw verloor het bewustzijn en maakte een val. Ze kwam vrij snel weer bij bewustzijn, maar werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht.