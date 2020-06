Ninovieters krijgen filters federale overheid en flesje handgel ten laatste zondag in de bus Claudia Van den Houte

11 juni 2020

16u15 5 Ninove Vrijwilligers zijn gestart met het verdelen van de flesjes handgel en de mondmaskers van de federale overheid.

Alle Ninoofse gezinnen ontvingen begin mei al een gratis mondmasker per gezinslid vanaf 12 jaar. Op de gratis flesjes handgel per gezin en de mondmaskerfilters van de federale overheid was het toen nog even wachten. Intussen zijn beiden geleverd en werd er gestart met de verdeling. Ten laatste zondag 14 juni zal elk gezin een pakketje in de bus krijgen met een flesje handgel en twee mondmaskerfilters per persoon vanaf 12 jaar. De filters kunnen gebruikt worden in zelfgemaakte of aangekochte mondmaskers. In de mondmaskers van de stad die al eerder werden verdeeld, hoeft er geen filter te worden gestoken. Die maskers zijn drielaags geplooid en hebben daarom geen extra filter nodig.

“Ik ben heel tevreden dat we opnieuw een beroep konden doen op onze vrijwilligers en de stadsmedewerkers om dit te organiseren”, zegt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Handhygiëne blijft een belangrijk element in de bestrijding van het virus en om besmetting te vermijden.”

De stad Ninove trok een budget van 98.000 euro uit voor de flesjes handgel en mondmaskers.