Ninovieters doen 229 voorstellen voor ‘Ninove van morgen’: van binnenhaven over openluchtzwembad tot gezellige ontmoetingsplaats met terrasjes langs Dender Claudia Van den Houte

15 oktober 2019

19u43 2 Ninove Een openluchtzwembad, een binnenhaven en een gezellige ontmoetingsplaats met terrasjes langs de Dender: het zijn maar enkele van de 229 voorstellen die de Ninovieters lanceerden via het online participatieplatform mijn.ninove.be. Wij zetten de opvallendste voorstellen op een rijtje.

De inwoners van Ninove konden via het online inspraakplatform, dat in juni werd gelanceerd, hun ideeën geven voor de toekomst van hun stad. Er werden verschillende voorstellen gedaan voor betere of meer fiets- en voetpaden, ingrepen in verkeerssituaties, meer (politie)toezicht, meer netheid, de herinrichting van straten of pleinen, ... Meerdere inwoners deden ook voorstellen voor meer groen in Ninove. Een opvallend voorstel is onder meer om een groene terrasjeslaan te maken van de Centrumlaan/het Niniaplein.

Groene terrasjeslaan

Volgens dat voorstel zou een parkeerstrook kunnen vervangen worden door een groenstrook, zodat de terrassen worden afgescheiden van voorbijrijdende auto’s. De parkeerplaatsen die daardoor zouden sneuvelen, zouden volgens dat voorstel opgevangen kunnen worden door schuinparkeren langs de kant van het Niniaplein. Andere voorstellen voor meer groen zijn onder meer subsidies geven aan wie in bomen plant in zijn tuin en aan wie groendaken aanlegt of gevelgroen installeert, lege, verwaarloosde plekken vervangen door zithoeken in het groen, parkings aanleggen in grastegels... Een inwoner stelt ook voor dat de stad aan elk nieuwbouwproject, renovatieproject of bijkomende parking, de ambitie kleeft om één boom te planten op haar grondgebied.

Binnenhaven voor watersport en watertoerisme

In verschillende voorstellen staat de Dender centraal. Zo wordt er gepleit voor een binnenhaven of jachthaven in Ninove, met het oog op watersport en watertoerisme. “Op dit ogenblik liggen er al een tiental privéjachten op de Dender. De voormalige Kaaischool staat leeg en is ideaal geschikt om er een kleine binnenhaven in onder te brengen. Rond het haventje kunnen restaurants, bars, ... komen, waardoor Ninove er een leuke en gezellige uitgaansbuurt bij krijgt, die trouwens nauw aansluit bij de Graanmarkt en het centrum van de stad”, klinkt het in één van de voorstellen. Een andere inwoner vindt het gebied tussen de Fabelta en de Ring dan weer geschikt om een jachthaven aan te leggen, met mogelijkheid tot waterrecreatie.

Gezellige ontmoetingsplaats langs Dender

“Maak langs de Dender verlaagde boorden om er een gezellige ontmoetingsruimte met terrasjes te creëren”, luidt een ander voorstel. Daarbij wordt verwezen naar Kortrijk, waar de boorden langs het water werden verlaagd en er een soort ‘tribune’ werd gemaakt die bij mooi weer een echte hotspot is geworden in de stad. De stad zou het voorstel kunnen inpassen in haar plannen om de OCMW-site te ontwikkelen.

Openluchtzwembad

En we blijven bij water. Een inwoner stelt voor om een openluchtzwembad te plaatsen in Ninove. “Het brengt jong en oud samen en het vergroot het aanbod van recreatie in de stad”, klinkt het. Of dat haalbaar is, moet nog blijken. In Geraardsbergen besliste het stadsbestuur begin dit jaar om openluchtzwembad ‘Den Dok’ na 130 jaar te sluiten omdat het verlies bleef draaien.

Jeugd-/gemeenschapshuis en meer activiteiten

Voor elke deelgemeente zou er een jeugdhuis kunnen gevonden en ingericht worden, volgens één van de voorstellen. Een jeugdhuis zou volgens het voorstel ook gebruikt kunnen worden als regenschuilplaats voor postbode en buurtagent, en als een plaats waar er één keer per week een gemeenteambtenaar kan worden geraadpleegd. Er zijn ook verschillende voorstellen voor meer activiteiten in Ninove. Zo stelt een bewoner van de stationsbuurt voor om op plaatsen die vandaag als onveilig worden gezien activiteiten te concentreren onder de noemer ‘Ninove komt buiten’. Andere voorstellen voor specifieke activiteiten zijn onder meer een ‘echte Ninoofse kaffeeklasj’ en een boerenmarkt in buurthuis Berdam - de vroegere Theresiakerk of ‘nieuwe kerk’.

Alle 229 ideeën worden de komende weken bekeken door het stadsbestuur. Dat beslist wat er op korte termijn uitgevoerd zou kunnen worden en wat het kan meenemen in de meerjarenplanning, maar hakt ook knopen door over wat niet haalbaar is. Op basis daarvan krijgt elk idee een status. Elke deelnemer wordt op de hoogte gehouden over wat er met zijn/haar idee zal gebeuren.