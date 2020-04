Ninovieter zit al drie weken vast in Senegal: “Morgen vlucht naar Keulen, maar nog onzeker hoe we terug in België geraken” Claudia Van den Houte

02 april 2020

19u30 5 Ninove Ninovieter Benny Servranckx zit momenteel met twee vrienden vast in Senegal door de coronacrisis. Hij hoopt de komende dagen toch terug in België te geraken.

Benny verblijft momenteel al 22 dagen in Senegal. “Vorige week donderdag was normaal onze terugvlucht naar België, maar die werd geannuleerd door het coronavirus”, vertelt hij. “Sindsdien hebben we al vele telefoongesprekken gehad met de Belgische ambassade en zijn er al heel wat e-mails gestuurd. We worden hier goed verzorgd, maar ons geld raakt stilaan op. Ik ben bovendien zelfstandige, dus als ik niet werk, verdien ik niets. België had vlucht ingelegd om haar landgenoten vanuit Dakar terug te halen, maar alleen mensen die een ticket hadden voor een terugvlucht op 18 en 19 maart mochten daarmee meevliegen. Er was een tweede vlucht, maar daarover kregen we pas een e-mail 26 minuten nadat we op de luchthaven moesten zijn, hoewel we meerdere keren hadden gemeld dat we op vijf uur rijden van Dakar verbleven. Sindsdien zijn er geen vluchten meer geweest van Dakar naar België. De vroegste zou op 20 april worden ingelegd, maar die zou nu alweer verplaatst worden naar mei. Zolang kunnen we hier echt niet meer blijven.”

“We hebben nu een vlucht geboekt naar Keulen. België dringt erop aan om die vlucht te nemen, maar we weten nog niet hoe we vanuit Keulen terug in Ninove geraken. We zouden drie chauffeurs naar Keulen moeten laten komen om ons op te halen, maar die vinden we niet. We vinden voorlopig ook geen taxi en we komen pas morgenavond (vrijdag, red.) rond 19 uur aan in de luchthaven van Keulen, dus we kunnen pas op zaterdag een trein nemen. Hotels doen momenteel niet open, waardoor we dan zullen moeten overnachten in de luchthaven, als dat al mag. En hoewel we onze (geannuleerde) terugvlucht al hadden betaald, kost ons het nu nog eens 1.000 euro per persoon om naar Keulen te vliegen. We moesten daarvoor een document, een ‘schuldbekentenis’, tekenen.”

Duur gerief achterlaten

“Bijkomend probleem is dat we maar 23 kg bagage per persoon mogen meenemen op die vlucht naar Keulen. Wij zijn alle drie hobbyvissers en waren naar hier gekomen met duur vissersgerief, dat we nu waarschijnlijk zullen moeten achterlaten. Op onze voorziene vlucht was er 45 kg bagage per persoon toegelaten. Die vlucht naar Keulen boeken was trouwens ook niet zo simpel, want we moesten autorisatie krijgen. We moesten kunnen bewijzen dat we al een terugvlucht hadden die geannuleerd was.”

Benny en zijn vrienden zijn teleurgesteld over het gebrek aan hulp. “De Belgische staat heeft niets voor ons gedaan. Toen we bij ‘Diplomatie België’ aankaartten dat we vanuit Keulen niet terug in België geraken, kregen we ons antwoord: ‘Dat is ons probleem niet’. De verzekering inschakelen lukte ook niet. Dit is gewoon onmenselijk geweest.”