Ninovieter verwijt horecazaken uit Forza-folder ‘nazisympathieën’ en krijgt nu bedreigingen Rutger Lievens

26 mei 2020

17u28 6 Ninove Een Facebookpost van Ninovieter Joachim De Maeseneer doet veel stof opwaaien. Forza Ninove verdeelde in een folder een lijst met contactgegevens van horecazaken en riep op om hen te steunen tijdens de crisis. Joachim De Maeseneer - ooit lid van Groen - verweet de horecazaken ‘nazisympathieën’. Groen en Samen nemen afstand van de uitspraken, Forza is zwaar verontwaardigd. De Maeseneer zegt nu dat hij bedreigd wordt.

“Nu weet ik welke horecazaken nazisympathieën hebben en dus moet vermijden”, postte De Maeseneer op Facebook. Hij illustreerde zijn woorden met een foto van een Forza Ninove-folder. Forza Ninove pikte dat niet en schreef op haar website: ‘Samen-kandidaat Joachim De Maeseneer bestempelt handelaars als Nazi’s!’ “Dat Joachim De Maeseneer deze handelaars, die nu aan het vechten zijn om hun zaak deze crisis te kunnen laten overleven, bestempelt als nazi’s is onaanvaardbaar. Deze mensen verdienen nu juist onze steun in plaats van het voorwerp uit te maken van politieke spelletjes. Wij laten ons echter niet uit ons lood slaan door een dergelijke wansmakelijke politieke hetze en blijven onverkort de Ninoofse horeca steunen. Wij en zij verdienen beter dan bestempelt te worden als nazi”, aldus Forza Ninove.

Distantiëren

Groen Ninove stuurde een persbericht om zich te distantiëren van de uitspraken van De Maeseneer, die oud-lid en oud-kandidaat is van Groen. “Het standpunt van Joachim De Maeseneer over de Forza-folder waarbij klanten bij afgifte van een bon in Ninoofse handelzaken flessen schuimwijn kunnen winnen en die handelaars in één beweging voor nazisympathisant verdenkt, onderschrijft Groen Ninove absoluut niet. Joachim is al enige tijd geen lid meer van onze partij en is niet meer bij de werking betrokken sedert de lokale verkiezingen van oktober 2018. Onze wegen zijn dus al even gescheiden. Zijn meningen, zijn manier van werken en zijn vorm van communiceren zijn niet de onze”, aldus Groen. “Wij wensen geen verdere commentaar te bezorgen. We voelen ons, gezien de gescheiden wegen, niet geroepen om hem te verdedigen.”

Ook Samen reageerde. “Samen is verbaasd dat Forza een persoonlijk standpunt van de Samen verkiezingskandidaat Joachim De Maeseneer, uitdraagt als een gezamelijk standpunt van Samen. Dit is een volledig onjuist. Veerle Cosyns, lijsttrekker van Samen: “We distantiëren ons uitdrukkelijk van deze persoonlijke stelling van Joachim omdat extreme of uitdagende standpunten van welke aard dan ook, aanleiding geven tot polarisatie en discussies waar niemand beter van wordt. We hebben begrip voor de moeilijke positie van alle getroffen handelaars, zowel binnen de horeca maar ook in de andere sectoren. De corona-crisis heeft vele burgers zwaar getroffen, het is niet het ogenblik om elkaar tegen te werken door grove uitspraken te doen van de ene naar de andere zijde. Net zoals de voorbije maanden, blijven we positieve initiatieven uitwerken, ondersteunen en aanmoedigen om de corona-crisis voor onze Ninoofse bevolking zo draaglijk mogelijk te maken”, zegt ze.

Bedreigingen

Joachim De Maeseneer is overdonderd door de reacties. Hij had dit duidelijk niet verwacht. “Ik vind het persoonlijk heel jammer dat horecazaken samenwerken met Forza Ninove, alsof het een normale partij zou zijn. Ik zie het ook meer en meer bij jeugdbewegingen en andere organisaties. Mag ik dat betreuren? Het is ook mijn eigen keuze om niet meer naar die horecazaken te gaan. Het heeft duidelijk een gevoelige snaar geraakt, gezien de vele reacties. Ik vind het wel jammer dat er nu een pak bedreigingen mijn richting uitkomen”, zegt hij.