Ninovieter staat mee aan wieg van nieuw detectiesysteem om automatisch koorts te meten: “Coronavirus bracht alles in stroomversnelling” Claudia Van den Houte

30 maart 2020

18u38 0 Ninove Dirk Verdoodt uit Ninove heeft met het bedrijf Avalasia een nieuw systeem ontwikkeld dat automatisch een verhoogde lichaamstemperatuur detecteert. De ontwikkeling van de nieuwe koortsscanner kwam in een stroomversnelling terecht door de sterk gestegen interesse, vooral van bedrijven, sinds de coronacrisis. “Bedrijven willen vermijden dat bij hun heropstart zieke werknemers zich onder gezonde werknemers begeven”, zegt Dirk. Intussen werden er al een zestigtal systemen geïnstalleerd. Nieuw is dat de thermische camera uitsluitend is afgestemd op mensen.

“Ik ben ondertussen zo’n dertien jaar bezig met thermografie, onder meer in de industrie, de automatisatie en de beveiliging”, vertelt Dirk Verdoodt. “Ik reisde daarvoor al naar Madrid en Las Vegas. Anderhalf jaar geleden maakte ik de overstap naar het West-Vlaamse bedrijf Avalasia. Zo kwam ik terecht in de wereld van spionage en contraspionage en alles wat daaraan gerelateerd is qua toestellen. Denk maar aan verborgen camera’s, afluisterapparatuur opsporen,... We zijn ook thuis in militaire producten, thermische camera’s voor politie en voor jagers, om wild op te sporen.”

“Vorig jaar pakten we tijdens Milipol in Parijs (een jaarlijks evenement voor de veiligheidssector, red.) voor het eerst uit met onze ‘feverscanner’ of koortsscanner. De interesse in ons systeem was toen maar zeer beperkt. Door het coronavirus is de interesse echter enorm gestegen. Het heeft het bedrijf volledig op zijn kop gezet”, aldus Dirk, operationeel directeur bij Avalasia. “Intussen zijn er al meer dan een zestigtal systemen van ons werkzaam bij grote bedrijven in België en Europa. Sommige van die bedrijven zijn op dit moment gesloten, maar vele bedrijven bereiden zich voor op een heropstart en willen vermijden dat zieke werknemers zich begeven onder gezonde collega’s.”

“Ook het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) heeft sinds afgelopen weekend als eerste ziekenhuis in België ons meest geavanceerde systeem in gebruik genomen. Het systeem werd aan de ingang geplaatst. Deze week vertrekken er nog eens 24 systemen over heel Europa. Buiten België is er onder meer veel belangstelling uit Italië, Spanje, Duitsland, Frankrijk en Egypte.”

Camera met gezichtsherkenning

“Ons systeem werkt met een thermische camera, die nauwkeurig de temperatuur meet van mensen die bijvoorbeeld een inkomhal binnenwandelen. Voor alle duidelijkheid: wij hebben geen coronadetector ontworpen, maar enkel een systeem om een verhoogde lichaamstemperatuur te detecteren met een nauwkeurigheid van 0,3°C, zonder oponthoud aan de plaats waar de meting plaatsvindt. Tijdens de coronacrisis zetten veel bedrijven of ziekenhuizen de alarmgrens op 37,3°C of 37,5°C. Nieuw aan ons systeem is dat de camera automatisch gezichten herkent. Het geeft daardoor bijvoorbeeld geen vals alarm wanneer iemand met een kop koffie passeert, omdat de camera herkent dat het niet om een persoon gaat. Een groot voordeel is ook dat je niet dicht bij mensen moet komen om de temperatuur te meten, want zo kan het virus misschien worden overgedragen. Met ons systeem kan je de temperatuur vanop een afstand van vier à vijf meter meten. Een verhoogde temperatuur betekent natuurlijk niet automatisch dat iemand drager is van een virus.”

Dirk werkte voor de ontwikkeling van het ‘feverscanning systeem’ met zijn bedrijf samen met twee Chinese fabrikanten. “De voorbije weken hebben zowel onze Chinese fabrikanten als wij bijna dag en nacht samengewerkt om tot een goed en stabiel werkend systeem te komen en alle kinderziektes weg te werken. Voor ons bedrijf is dit een echte uitdaging en een betere teambuilding kan ik mij niet voorstellen. Dit is een maand in mijn carrière die ik nooit meer zal vergeten.”