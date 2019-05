Ninovieter Mario Penne is vice-Belgisch kampioen berglopen Claudia Van den Houte

28 mei 2019

11u26 4 Ninove Ninovieter Penne Mario heeft zilver behaald op het Belgisch Kampioenschap berglopen Masters in Malmedy.

De wedstrijd is één van de zwaarste in België. De deelnemers lopen een afstand van 11 km en moeten daarbij 1.100 hoogtewerkers overwinnen. De ervaren Mario liet de deelnemers die al van bij de start een stevig tempo liepen, begaan. Pas in de laatste twee kilometer dichtte hij de afstand met zijn concurrenten in een technische afdaling. Op 800 meter van de finish haalde hij nog alles uit de kast, met een mooie zilveren medaille tot gevolg. “De maandenlange voorbereiding loonde de moeite”, aldus een tevreden Mario.