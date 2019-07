Ninovieter filmt op verschillende locaties in stad voor kortfilm ‘Joske’ Claudia Van den Houte

14 juli 2019

Ninovieter André Bosmans is bezig met de opnames van zijn nieuwe film 'Joske'. Heel wat opnames vinden plaats in zijn thuisstad Ninove.

Zo nam hij het voorbije weekend op zaterdag scènes op in het park en op zondag werd er gefilmd tijdens de rommelmarkt op het Niniaplein, niet ver van waar de filmmaker woont. “Het verhaal gaat over twee oudere dames die anekdotes vertellen aan elkaar in het rusthuis. Op een bepaald moment ontsnappen ze uit het rusthuis en maken ze allerlei dingen mee”, vertelt André Bosmans. “Ze gaan naar een dancing waar ze vroeger nog zijn geweest, maar daarvoor hebben ze geld nodig. Ze stelen geld uit een bank en stelen ook een auto. Met die gestolen auto vallen ze echter in panne. Ze hebben benzine nodig, maar hebben geen jerrycan. Die stelen ze op de rommelmarkt op het Niniaplein.”

André Bosmans maakte eerder al zeven kortfilms. Met verschillende films won hij al prijzen tijdens wedstrijden voor amateurfilms. Zijn nieuwe film ‘Joske’ moet tegen begin volgend jaar geprojecteerd kunnen worden. Waar en wanneer de film te zien zal zijn, wordt later nog bekend.