Ninovieter Dirk De Beuf is Belgisch kampioen bij masters in stand-up paddling Claudia Van den Houte

27 augustus 2019

14u11 2 Ninove Ninovieter Dirk De Beuf is Belgisch kampioen geworden bij de masters en vice-Belgisch kampioen in de discipline ‘Long Distance’ op het Belgisch kampioenschap stand-up paddling (SUP).

Dirk De Beuf uit Meerbeke doet al zeven jaar aan ‘Stand Up Paddling’ (SUP) of rechtopstaand peddelen. Zo nam hij twee jaar geleden deel aan een marathonwedstrijd in Frankrijk waarbij hij op één dag 130 kilometer moest afleggen met zijn sup-board. Hij oefent regelmatig op de Dender. Dirk werd het voorbije weekend Belgisch kampioen bij de masters en behaalde ook de tweede plaats overall over de lange afstand (‘Long Distance’) op het Belgisch kampioenschap SUP in Blankenberge. Hij is heel tevreden met zijn overwinning: “Ik ben redelijk diep moeten gaan op een terrein dat mij niet echt ligt - de zee - en met materiaal dat niet echt geschikt is voor op zee, dus het was eigenlijk een beetje een onverwacht resultaat.”

Vorige maand behaalde hij nog brons op het Belgisch kampioenschap in Koksijde, in de discipline Technical Race. Eerder haalde hij ook al overwinningen en podiumplaatsen in Norfolk in het Verenigd Koninkrijk en in de ‘Raid des Canaux’ in Frankrijk. “Nu is het aftellen naar de ‘Ronde van Frankrijk voor SUP’, namelijk ‘The 11 City SUP Tour’. Tijdens die wedstrijd ‘suppen’ de deelnemers 220 kilometer in vijf dagen langsheen het originele elfstedenparcours in Friesland, van 11 tot 15 september.”