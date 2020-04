Ninovieter die vastzit in Senegal, raakt toch terug thuis na vlucht naar Keulen: “Taxi brengt ons terug naar Ninove” Claudia Van den Houte

10u14 0 Ninove Ninovieter Benny Servranckx, die al meer dan drie weken met twee vrienden vastzit in Senegal door de coronacrisis, raakt vanavond toch terug thuis.

Gisteren (donderdag) schreven we al dat hij en zijn vrienden een vlucht hadden geboekt naar Keulen - aangezien er voorlopig geen meer is naar België - maar dat ze nog niet wisten hoe ze vanuit Keulen terug naar Okegem en Ninove zouden geraken. Ze vonden geen mensen die hen konden komen ophalen en geen taxi. Een trein zouden ze pas de volgende dag, zaterdag, kunnen nemen, omdat ze pas vrijdagavond landen in Keulen. Dan zouden ze op de luchthaven moeten overnachten, als dat al kon. Dat zal nu evenwel toch niet nodig zijn. Benny laat weten dat ze intussen van een taxibedrijf bevestiging kregen dat ze hen van Keulen naar huis zullen brengen. “Al zal ik pas gerust zijn als ik Okegem binnenrijdt”, zegt Benny nog.