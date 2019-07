Ninovieter Anton De Smet wint ‘Red Bull Untapped’ na liefst zestien uur spelen Claudia Van den Houte

15 juli 2019

14u05 0 Ninove Ninovieter Anton De Smet heeft recent de ‘Red Bull Untapped’ gewonnen. Hij speelde daarvoor zestien uur lang het fantasykaartspel ‘Magic: The Gathering’.

Tijdens een spelletje ‘Magic: The Gathering’ nemen twee spelers het tegen elkaar op in een strijd om levenspunten. Je start met zeven kaarten en 20 punten. Door slim mythische aanvals- of verdedigingswezens en verschillende soorten spreuken te spelen probeer je de levenspunten van je tegenstander tot nul te reduceren. Alles draait dus rond tactisch inzicht, ervaring en een slimme strategie. 226 spelers, waaronder enkele wereldtoppers, namen het tegen elkaar op tijdens de Brusselse qualifier van Red Bull Untapped.

Meer dan honderd Belgen hoopten de top 8 te halen en kans te maken op de prijzenpot van 60.000 dollar. Piotr Glogowski uit Polen was de bekendste speler in de top 8. Hij hoort bij de Magic Pro League en werd eerder dit jaar tweede op de $1 Million Mythic Invitational. Magic: The Gathering spelen en zijn spelletjes streamen is zijn beroep. Anton haalde als laatste en als enige Belg de top 8. Hij won de finale tegen Ricardo Beja uit Portugal. Hij keerde huiswaarts met 10.000 dollar. Anton De Smet en Ricardo Beja mogen samen met zes andere topspelers naar de grote finale in de Red Bull Gaming Sphere in Londen op 4 augustus.

“Ik had totaal niet verwacht dat een ‘kitchen table’-speler zoals ik met de overwinning aan de haal zou gaan”, reageert Anton De Smet. “Zeker omdat ik een aantal van ’s werelds beste spelers naar huis heb gespeeld met mijn deck. Iedereen zag me als de underdog. Het was een lange, zenuwslopende dag en de finale was echt intens, maar die 16 uur focussen was het waard. Ik heb nooit eerder een competitie van deze omvang gewonnen.”