Ninove-Welzijn stelt projecten Berkenhof en Pollarewijk open voor 100 jaar sociaal wonen Claudia Van den Houte

10 oktober 2019

20u56 1 Ninove Sociale huisvestingsmaatschappij Ninove- Welzijn zet op zondag 13 oktober haar deuren open naar aanleiding van 100 jaar sociaal wonen.

Sociaal wonen bestaat dit jaar 100 jaar. Daarom organiseren de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) en 40 sociale huisvestingsmaatschappijen op zondag 13 oktober de Sociaal Wonendag. Ook Ninove-Welzijn doet mee. Zo kan je de open werf in Berkenhof gaan bezoeken. Er is een begeleide rondleiding door de architect, de aannemer en Ninove-Welzijn en kinderen mogen op een creatieve manier hun droomhuisje realiseren. In Berkenhof werden 26 bungalows gesloopt om plaats te maken voor 37 appartementen. Er komen ook aangepaste en aanpasbare woonentiteiten voor rolstoelgebruikers.

Je kan zondag ook het vervangingsbouwproject in de Pollarewijk bezoeken. Je wordt ontvangen in de Parklaan 40. Daar wordt een toelichting gegeven over hoe het masterplan tot stand gekomen is. Van daaruit kan je doorlopen naar de Nijverheidslaan 44, waar de bezoekers uitleg krijgen over wat er komt in de wijk. Op beide locaties is er ook randanimatie, zoals een selfiemuur en een workshop graffiti spuiten (Pollarewijk).

Inschrijven is voor beide locaties noodzakelijk via info@ninovewelzijn.be of 054/31.86.66.