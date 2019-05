Ninove-Welzijn opent 15 nieuwe sociale appartementen in Witherenstraat Claudia Van den Houte

22 mei 2019

18u08 15 Ninove De sociale huisvestigingsmaatschappij Ninove-Welzijn heeft woensdag 15 nieuwe sociale appartementen officieel geopend in de Witherenstraat.

Het gaat om 12 appartementen met twee slaapkamers, één met drie slaapkamers en twee met één slaapkamer, waarvan één volledig aangepast voor een rolstoelgebruiker. Het appartementenblok, een investering van 1,8 miljoen euro, telt ook acht garages, fietsenberging en twee private parkeerplaatsen. Ninove-Welzijn heeft nu in totaal 60 sociale woningen in de Witherenstraat. Er komt ook nog een openbaar park en een openbare parking. De werken daarvoor zijn gestart en moeten tegen ten laatste eind oktober 2019 klaar zijn.

“Persoonlijk vind ik dit één van de mooiste projecten, gelet op het park dat er komt en de ideale ligging - kort bij de stad, maar rustig gelegen”, zegt Stijn Vermassen, afscheidnemend voorzitter van shm Ninove-Welzijn. “We proberen altijd voor een zo goed mogelijk mix te zorgen, conform de noden van onze huidige huurders. Zo zien we op onze wachtlijst vaak niet meer het klassieke gezin, maar merken we dat er meer vraag is naar één- en tweeslaapkamerappartementen.”

Hubert Van Mol is één van de toekomstige bewoners van de nieuwe appartementen: “Ik heb zes jaar op de wachtlijst gestaan. Ik woon momenteel op de Denderhoutembaan. Op 15 juni verhuis ik samen met mijn huisgenote naar het nieuwe appartement.” Ook Jimmy Ruysseveldt, die momenteel nog in Appelterre woont, kijkt al uit naar zijn nieuwe woonst: “Ik stond 7,5 jaar op de wachtlijst. Ik heb een zware operatie aan mijn nek achter de rug, ben alleenstaand en het leven is duur.”