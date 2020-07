Ninove viert Vlaamse feestdag met Lien Van de Kelder, Mauro Pawlowski en Jan De Smet Claudia Van den Houte

06 juli 2020

17u18 3 Ninove De stad Ninove viert het Feest van de Vlaamse Gemeenschap al op vrijdagavond 10 juli.

Die avond brengen Lien Van de Kelder, Mauro Pawlowski, Jan De Smet, Wouter Berlaen, Ad Cominotto en Stoy Stoffelen hun programma ‘Smartschade’. Het wordt een show met een hele reeks Nederlandstalige liedjes: smartliederen en liederlijke levenslessen, precieuze parels en slempige slapstick uit de schatkist der Lage Landen. Lien Van de Kelder is vooral bekend als actrice. Ze speelde onder meer in Thuis, Zone Stad en Familie. Mauro Pawlowski werd als zanger en gitarist onder meer bekend als lid van de groepen Evil Superstars en dEUS. Jan De smet is vooral bekend als gezicht van de groep De Nieuwe Snaar.

De voorstelling vindt vrijdag vanaf 20 uur plaats op de binnenkoer van het stadhuis in de Centrumlaan. Door de coronarichtlijnen kunnen er slechts 200 toeschouwers worden toegelaten. Een gratis ticket reserveren, kan via www.ninove.be/zomer-2020.