Ninove verplicht voortaan mondmaskers op markt en in stadhuis Claudia Van den Houte

14 juli 2020

19u16 21 Ninove Het Ninoofse stadsbestuur verplicht haar inwoners voortaan om een mondmasker te dragen als ze een bezoek brengen aan de dinsdagmarkt of het stadhuis.

Tot voor kort was een mondmasker dragen zowel op de markt als in het stadhuis niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen. Dat verandert vanaf nu, omdat uit evaluatie blijkt dat het door het grote aantal bezoekers op beide plaatsen niet altijd vanzelfsprekend is om 1,5 meter afstand te houden. “We hebben ervoor gekozen om de markt zo snel mogelijk weer te openen in z’n oorspronkelijke bezetting, met alle kramen. De Ninovieter vond dat een goed idee, want er was een grote opkomst”, zegt schepen voor Lokale Economie Alain Triest (Open Vld) .

“We denken dat het aantal bezoekers de komende weken, bij mooi weer, verder zal toenemen, en daarom gaan we preventief enkele extra maatregelen nemen. De meest ingrijpende is het mondmasker, dat we vanaf nu zullen verplichten, zowel voor de marktkramers als voor de bezoekers. Als er veel volk op de markt loopt, is het namelijk heel moeilijk om altijd die 1,5 meter afstand te houden, en zonder mondmasker loop je dan makkelijker het risico om besmet te raken.”

Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) is enorm bezorgd over het toenemend aantal besmettingen: “Ik vond het dan ook belangrijk om bij burgemeestersbesluit te beslissen om het dragen van een mondmasker te verplichten op onze wekelijkse markt”, vertelt ze. “Ook in het stadhuis en bij de andere stadsdiensten worden mondmaskers verplicht voor bezoekers en medewerkers die aan de balie zitten. Als de Nationale Veiligheidsraad beslist dat je in winkels een masker moet dragen, lijkt het ons logisch dat we die lijn doortrekken voor onze diensten, waar dagelijks ook tientallen mensen over de vloer komen.”