Ninove stuurt 2.906 noodberichten naar inwoners tijdens nationale Be-Alert-test Claudia Van den Houte

03 oktober 2019

22u31 0 Ninove In Ninove werden er donderdag 2.906 berichten verstuurd tijdens de nationale test van Be-Alert, het waarschuwingssysteem voor noodsituaties.

Meer dan 170 Belgische steden en gemeenten stuurden test-noodberichten naar hun inwoners. In Ninove werden er binnen één minuut 2.906 berichten verstuurd. 99,31% van de sms’jes werd goed afgeleverd. “We zijn heel tevreden met het resultaat”, zegt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Het aantal inschrijvingen op Be-Alert is de voorbije maanden fors gestegen, dankzij verschillende campagnes die we voerden. En gelukkig maar, want Be-Alert is bijzonder belangrijk. Het is dé manier waarmee we je kunnen verwittigen bij een noodsituatie. Aan alle inwoners die nog niet ingeschreven zijn, hierbij een warme oproep om dit toch te doen.”

Ben je ingeschreven op Be-Alert op een adres in Ninove en heb je geen sms ontvangen? Ga dan naar www.be-alert.be en kijk je gegevens na. Mochten die kloppen, aarzel dan niet om dit te melden bij be-alert@ibz.fgov.be. Inschrijven op Be-Alert kan via www.be-alert.be. Heb je geen internet, dan kan je terecht bij de dienst noodplanning, Bevrijdingslaan 7.