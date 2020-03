Ninove sluit zitbanken in centrum af met dranghekken: “Mensen bleven samenkomen op bankjes” Claudia Van den Houte

30 maart 2020

19u20 3 Ninove Vreemd beeld in het Ninoofse stadscentrum: De zitbanken werden er afgesloten met dranghekken om te voorkomen dat er nog inwoners bij elkaar gaan zitten op de banken.

“We hebben dat gedaan omdat we mensen - niet alleen jongeren, maar ook ouderen - erop betrapten dat ze met drie à vier gingen samenzitten op een bankje”, vertelt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Volgens de richtlijnen moet je verplaatsingen tot een minimum beperken. Dat is niet altijd makkelijk, zeker voor oudere mensen, maar we willen er alles aan doen om, in het kader van de veiligheid, te vermijden dat mensen worden besmet.”

Volgens de coronarichtlijnen zijn alle bijeenkomsten verboden tot en met 19 april. Fiets-, wandel- en looptochten zijn wel toegelaten, maar alleen individueel of met familieleden die onder hetzelfde dak wonen, of telkens met dezelfde vriend op voorwaarde dat er 1,5 meter afstand is tussen elke persoon.