Ninove richt noodfonds van één miljoen euro op om door coronacrisis getroffen burgers en handelaars te steunen Claudia Van den Houte

03 april 2020

17u20 4 Ninove Het Ninoofse stadsbestuur richt een noodfonds op om hulp te bieden aan burgers en handelaars die door de coronacrisis zwaar in de problemen zijn gekomen.

De stad maakt daarvoor één miljoen euro vrij. De helft van dat budget gaat naar sociale acties om mensen die het nodig hebben financieel te ondersteunen, de andere 500.000 euro gaat naar het ondersteunen van de handelaars. De stad was al gestart met initiatieven om de sociale samenhang te versterken, nu mensen met de maatregelen meer op zichzelf aangewezen zijn. “We hebben geprobeerd de burgerinitiatieven zo veel mogelijk te stroomlijnen en spoorden onze inwoners ook zo veel mogelijk aan buren te helpen”, vertelt schepen voor Sociale Zaken Veerle Cosyns (Samen-CD&V). “Daarnaast hebben we nog acties ondernomen om te voorkomen dat mensen zonder ondersteuning deze crisis moeten doorkomen. Zo hebben de werknemers van het Sociaal Huis iedereen met een verhoogd risico persoonlijk opgebeld om te kijken of ze met een zorgvraag zitten. Zo kregen 4.000 inwoners een telefoontje om te horen of ze hulp nodig hadden. We moeten ook bekijken waar en hoe we mensen financieel extra moeten ondersteunen. Daarom zullen we aan de meerderheid voorstellen om 500.000 euro vrij te maken om waar nodig te kunnen bijspringen.”

Ook wat betreft de ondersteuning van de lokale ondernemers is nog onduidelijk welke concrete maatregelen er worden uitgewerkt. “Binnen het schepencollege is er alvast overeenstemming om eveneens een ondersteuningspakket van 500.000 euro vrij te maken om de getroffen handelaars en ondernemers te ondersteunen, maar we moeten echt goed bekijken op welke manier we dat geld uitgeven,” zegt schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld). “Sommige zelfstandigen worden keihard getroffen door deze crisis, andere verdienen nu juist goed hun boterham en bovendien zal zowel de federale als de Vlaamse overheid een eigen pakket aan maatregelen uitwerken. We gaan dus goed moeten bekijken op welke manier we het geld bij de juiste personen terecht laten komen. We vragen dus wat geduld vooraleer er duidelijkheid is omtrent de concrete maatregelen.”

Het bestuur zal een budgetwijziging moeten doorvoeren, want door het vrijmaken van het noodfonds van één miljoen klopt de financiële rekening van de stad niet meer. Schepen van Financiën Katie Coppens (Samen-sp.a) benadrukt ook dat het om plafondbedragen gaat. “We willen voldoende middelen om de problemen echt aan te pakken, maar we zien nu al dat zowel de federale als de Vlaamse regering ook steunmaatregelen aan het uitwerken zijn. Wij moeten zorgen dat we lokaal die extra ondersteuning bieden waar nodig en specifiek lokale noden oplossen.”